Раскрыта средняя зарплата московских врачей

По итогам первого квартала 2021 года средняя зарплата московских врачей составила 163 тысячи рублей, сообщила председатель столичной комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. Ее слова приводит агентство «Москва».

По словам Картавцевой, Москва действительно заботится о медработниках, обеспечивая им достойную зарплату и условия труда. Так, в первом квартале текущего года столичные врачи в среднем получали 162,7 тысячи рублей. «Выделяются различные гранты, которые направляются сотрудникам в качестве стимулирующих выплат, надбавки за статус "Московский врач" и другие», — сказала она.

Председатель комиссии добавила, что сегодня в системе здравоохранения Москвы задействовано около 124 тысяч медработников.

В начале мая сообщалось, что самой высокооплачиваемой в Москве стала вакансия директора по E-commerce в международной текстильной фирме. Специалисту готовы платить 400 тысяч рублей. На втором месте по прибыльности расположилась должность менеджера по продажам строительных материалов. На этом месте работы платят до 300 тысяч рублей. На третьей строчке — HR-директор за 250 тысяч рублей в месяц.

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