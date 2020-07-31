Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима. Об этом агентству ТАСС рассказал первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, более шести тысяч торговых точек получили предписания из-за отсутствия масок и перчаток у работников и покупателей. Кроме того, два магазина были закрыты из-за многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора.

«В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах, и этого требования никто не отменял», — сказал Немерюк.

16 мая Немерюк рассказал, что после 12 мая, когда в столице был объявлен масочный режим, до 97 процентов москвичей начали носить средства защиты. Также, добавил он, ежедневно в Москве штрафуют от 50 до 70 человек за отсутствие маски.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!