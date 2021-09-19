Раскрыта явка на выборы в Москве с учетом онлайн-голосования

Явка на выборы в Москве с учетом дистанционного голосования превысила 34 процента. Цифры раскрыло агентство ТАСС со ссылкой на заявление председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

По словам эксперта, на 20:00 часов вечера в субботу, 18 сентября, более миллиона человек отдали свой голос с помощью бумажных бюллетеней. Общая явка в столице составила 34,42 процента.

Помимо выборов в Госдуму, в Москве также проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Для всех трех голосований предусмотрено использование электронных бюллетеней.

Ранее Общественная палата Москвы сообщила, что явка избирателей на онлайн-голосование составила 63,5 процента. В ведомстве подчеркнули, что система работает без сбоев и доступна круглые сутки. Очное и онлайн-голосование завершатся 19 сентября в 20:00.

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