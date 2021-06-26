Раскрыто число москвичей с уханьским коронавирусом

Раскрыто число москвичей с уханьским вариантом коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что около пяти процентов пациентов с коронавирусом в Москве болеют уханьским вариантом. Его цитирует агентство «Москва».

«Мы с вами победили, можно сказать победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум пять процентов», — заявил мэр.

Собянин пояснил, что пандемия могла бы закончиться, если бы не появились новые штаммы. «И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», — заключил он.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве раскрыл порядок получения QR-кода в столице. Распечатать и получить QR-код в Москве помогут в поликлиниках или МФЦ.

С 28 июня в Москве введут дистанционный режим работы для сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Также на дистанционку в обязательном порядке переведут всех сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, перечень которых определен столичным департаментом здравоохранения.

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