Раскрыто содержимое спецнаборов для пенсионеров после вакцинации в Москве

Пользователи сети отреагировали на инициативу по-разному. «Неплохо, хорошо бы по всей стране сделать»; «Хороший набор, все нужное»; «А вот сломался тонометр, новый стоит денег! А тут подарочек, чем плохо-то?» — писали подписчики канала. Некоторые при этом сочли набор позорным, однако аргументировать свое мнение не смогли.

Ранее стало известно, что 29 и 30 июля в столице пройдет тестовое голосование по обязательной вакцинации.

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