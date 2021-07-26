Раскрыто содержимое спецнаборов для пенсионеров после вакцинации в Москве
Москвичи старше 65 лет, прошедшие полную вакцинацию с 23 июня по 1 августа, начали получать специальные «наборы здоровья». Их содержимое раскрыл Telegram-канал «Новости Москвы».
«В нем есть маски, пульсоксиметр, таблетница, зубная паста и щетка, измеритель артериального давления, набор шампуней и мыла, витамины и санитайзер», — рассказали о типичном спецнаборе администраторы канала.
Пользователи сети отреагировали на инициативу по-разному. «Неплохо, хорошо бы по всей стране сделать»; «Хороший набор, все нужное»; «А вот сломался тонометр, новый стоит денег! А тут подарочек, чем плохо-то?» — писали подписчики канала. Некоторые при этом сочли набор позорным, однако аргументировать свое мнение не смогли.
Ранее стало известно, что 29 и 30 июля в столице пройдет тестовое голосование по обязательной вакцинации.
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