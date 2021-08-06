Раскрыты детали побега заключенных из подмосковного изолятора

Стало известно, что в ночь побега на дежурстве было двое охранников, которых сейчас допрашивает полиция. На данный момент неизвестно, как заключенным удалось вскрыть дверь запасного выхода. Под подозрением находятся сотрудники изолятора.

По еще одной версии, к организации побега может быть причастна адвокат сбежавшего Александра Мавриди, который, по предварительным данным, подбил на побег остальных заключенных. Уточняется, что за несколько часов до случившегося Мавриди был переведен в Истринский изолятор для проведения следственных действий.

О побеге стало известно утром в пятницу, 6 августа. Среди сбежавших, помимо Мавриди, — Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву, обвиняемые по статье 158 УК России («Кража»).

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