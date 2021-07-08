Раскрыты детали таинственной смерти беременной под окнами дома в Москве

Соседи погибшей 34-летней беременной женщины, найденной под окнами дома в Москве, раскрыли детали ее таинственной смерти. В беседе с РЕН ТВ одна из местных жительниц вспомнила, как услышала через открытое окно своей квартиры глухой звук от удара и догадалась, что это упал человек. Она пояснила, что некоторое время назад из окна этого дома уже падала женщина.

«Никаких вскриков не было. Просто плашмя что-то упало», — сказала москвичка. И уточнила, что сразу же после этого выглянула на улицу и увидела там безжизненное тело соседки.

По словам очевидцев, погибшая была полностью обнажена. Возле ее тела бегал возлюбленный и выкрикивал ее имя. «Он из угла в угол метался. У него был нервный срыв, кричал и волосы рвал на себе: "Катюша-Катюша!"» — вспомнили жильцы.

Позже мужчина рассказал прибывшим на место сотрудникам полиции, что в момент трагедии находился дома и ничего подозрительного за сожительницей не замечал. Он заявил, что с погибшей не конфликтовал, и отметил, что у женщины на фоне беременности развилась сильная депрессия.

Соседи пары уверены в том, что с беременной произошел несчастный случай. По словам людей, семья жила дружно и счастливо.

Ранее сообщалось, что 7 июля на улице Академика Павлова был найден труп беременной женщины. Правоохранительные органы установили личность погибшей. Известно, что недавно ей исполнилось 34 года, женщина находилась на пятом месяце беременности.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!