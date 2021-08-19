Раскрыты подробности «Ночи кино» в Москве

Россиян пригласили на показы фильмов и сериалов в рамках мероприятия «Ночь кино», которое пройдет 28 августа. Просмотр организуют не только в кинотеатрах, но и в музеях, библиотеках, парках, культурных центрах и на смотровых площадках. Подробности грядущего мероприятия раскрыли на официальном сайте мэра Москвы.

На площадках «Ночи кино» покажут фильмы различных жанров: мировую и советскую классику, лидеров проката, короткий метр и анимацию для детей. Вход на киносеансы сделают бесплатным. Самыми нестандартными площадками станут Даниловский рынок, Северный речной вокзал, арка входа Парка Горького и выставочный павильон Московских центральных диаметров.

Отмечается, что кинопоказы организуют с соблюдением всех мер безопасности. Зрителей попросят надеть маски и держать дистанцию. Ранее в Москве перспективы отмены масочного режима в общественных местах, в том числе на мероприятиях, оценили как невысокую. Об этом сказал первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

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