В Москве оценили перспективы по отмене масочного режима

Маловероятно, что в Москве в скором времени отменят масочный режим. Таким образом оценили перспективы первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС в понедельник, 3 мая.

По его словам, возможность послабления ограничений в городе, в том числе контроля масок и перчаток в общественном транспорте столицы, «пока не очень высокая».

Ранее стало известно, что пассажиров московского транспорта будут внимательнее проверять наличие масок и перчаток в период с 1 по 10 мая. Подобные рейды проводятся и в метрополитене, в том числе на входе, на перронах станций и в вагонах поездов.

1 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидобстановка с COVID-19 в столице не критическая, однако рост заболеваемости есть. В связи с этим он посоветовал горожанам продолжить соблюдать меры защиты.

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