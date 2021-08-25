Раскрыты подробности о доме престарелых под Москвой с «бесчеловечными условиями»

Аппарат главы Реутова прокомментировал деятельность дома престарелых «Олимпия хаус», где было снято видео с избиением пенсионера одной из санитарок. Предполагается, что ролик с бесчеловечными условиями содержания постояльцев был также записан в учреждении. Официальный ответ и подробности произошедшего раскрыло издание «Известия».

По данным администрации города, сеть «Олимпия хаус» не зарегистрирована в официальном реестре поставщиков социальных услуг. Отмечается, что пансионат обслуживает 38 пенсионеров. Сейчас всем им предложили перемещение в государственные учреждения для пожилых людей.

Отдел по вопросам организации социального обслуживания, опеки и попечительства Минсоцразвития Московской области заявил, что ничего не знает о пансионате. В учреждении отметили, что «Олимпия хаус» — негосударственный дом престарелых, и контролировать его деятельность в полном объеме невозможно.

Пресс-служба Роспотребнадзора объяснила изданию, что частные пансионаты относятся к малому бизнесу и в руководстве иногда «не спешат» раскрывать данные для включения в реестр. Внеплановые проверки в подобных учреждениях проводятся после жалоб или в рамках эпидемиологического расследования.

Ранее стало известно о жестокости санитарок в «Олимпия хаус». В сети появились соответствующие видео, которыми заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Одна из сотрудниц пыталась покинуть учреждение, увидев ролик, где она бьет пенсионера тряпкой по лицу, но была задержана на автовокзале.

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