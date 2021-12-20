Раскрыты подробности об убийстве и расчленении пенсионерки в Москве

67-летняя Галина Карпова, найденная погибшей в квартире на улице Маршала Тухачевского, уехала в столицу из Твери 13 декабря и перестала отвечать на звонки. Подробности убийства пенсионерки раскрыл Telegram-канал Mash.

Источник сообщил, что женщина жила в указанной квартире во время своих поездок в столицу. Внутри помещения рядом с расчлененным телом обнаружили два ножа, девять окурков, следы обуви и отпечатки. Труп при этом был сильно поврежден.

Позднее Telegram-канал «МК: Срочные новости» сообщил, что в убийстве подозревают бывшего сожителя дочери пенсионерки. Сама дочь умерла несколько месяцев назад. Экс-бойфренд после гибели подруги избил ее сына, после чего Карпова забрала внука к родственникам в Тверь. Поводом для подозрений послужило то, что мужчину видели выходящим из квартиры на улице Маршала Тухачевского, когда там находилась пенсионерка. Кроме того, очевидцы заявили, что подозреваемый тщательно протер дверную ручку.

СК по Москве возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее стало известно, что тревогу по поводу пропажи женщины забил ее 26-летний внук. Дверь в квартиру пенсионерки была заперта, ее вскрыли прибывшие на место специалисты. Правоохранители начали проверку по факту расправы над Карповой.