Раскрыты подробности по делу о выстреле инспектора ДПС в голову дочери

Раскрыты подробности по делу о выстреле инспектора ДПС в голову своей дочери во время поездки в такси в Подмосковье. Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» опубликовал запись разговора с подвозившим их водителем.

Таксист отметил, что мужчина был сильно пьян, он помог ему разместиться на заднем сиденье. Девушка села вперед и надела наушники. «Мы поехали по адресу, который был задан. Неожиданно мужчина начал активно что-то предъявлять дочери. Она не отвечала — возможно, уснула. И тут раздался выстрел», — рассказал водитель. Он добавил, что после случившегося вызвал скорую и до приезда врачей держал девушку за руку. Она не переставая говорила ему, что ей очень больно.

Подробнее о самочувствии девушки рассказали на сайте «Пятого канала» со ссылкой на личный источник. По имеющимся данным, пострадавшая находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, однако врачи надеются на благоприятный исход.

В четверг, 11 ноября, отец и дочь возвращались с вечеринки, устроенной в одном из подмосковных кафе. Оба были в состоянии опьянения. После осуществления выстрела мужчина скрылся, но позднее был задержан. Пострадавшую госпитализировали с переломом височной кости, открытой черепно-мозговой травмой, пулевым ранением черепа. Отца уже отстранили от службы в ГИБДД.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину за выстрел в прохожего из травматического пистолета на востоке Москвы.