Раскрыты подробности стрельбы в жилом доме в Подмосковье

Стрельбу во время конфликта с рабочими в жилом доме в Подмосковье открыл сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП). Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал «МК: срочные новости».

Источник сообщил, что зачинщик стрельбы представился правоохранителям сотрудником ЧОП и показал удостоверение. Мужчина заявил, что его ребенку мешал шум от ремонтных работ.

При этом другие соседи готовы были терпеть громкие звуки, так как боялись за исправность ремонтируемого лифта. Подъемник привезли из Италии, однако из-за ковидных ограничений запчастей к нему не было в открытом доступе. После этого коммунальщики приняли решение оперативно поменять механизмы на белорусские.

Ранее в сети появились кадры потасовки рабочих и жильцов дома в Балашихе. Мужчины устроили драку в подъезде на Чистопольской улице. Затем один из них достал пистолет и начал целиться в рабочего. Источник сообщил, что причиной недовольства стали шумные работы, в том числе в ночное время. У бригады при этом имелось разрешение на проведение работ в неурочные часы.