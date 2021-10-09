Раскрыты подробности задержания избивших пассажира метро дагестанцев
Сотрудники полиции, задержавшие троих дагестанцев после нападения на пассажира метро Романа Ковалева, рассказали подробности произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.
Полицейские раскрыли, что при задержании дагестанцы были пьяны и вели себя агрессивно. Силовикам пришлось применять физическую силу, спецсредства и наручники, чтобы доставить их в отделение.
Задержание привлекло внимание прохожих. Некоторые из них подходили к полицейским и интересовались, что произошло.
Правоохранители уточнили, что дагестанцы «не убавили пыл» и продолжили вести себя вызывающе после приезда в отдел полиции.
Ранее стало известно, что трое приезжих напали в вагоне метро на 25-летнего Ковалева и избили его ногами до крови, сломав нос и кости лица. Инцидент произошел в районе станции «Первомайская». Троих нападавших отправили в СИЗО.
Позднее пострадавшего навестил в больнице мэр Москвы Сергей Собянин. Ковалеву назначили выплату в два миллиона рублей от руководства метрополитена.