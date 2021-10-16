Раскрыты показатели коллективного иммунитета от COVID-19 в Москве

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Москве составляет 61 процент. Показатели по столице опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

На портале также раскрываются данные о вакцинации в городе. На сегодняшний день в Москве более 5 миллионов жителей привились первым компонентом, полностью вакцинировались более 4 миллионов человек.

Охват тестирования на коронавирус в Москве в настоящее время составляет не менее 200 случаев на 100 тысяч населения. Всего среди москвичей выявлено 1 712 674 случая инфицирования. Большинство заразившихся коронавирусом при этом выздоровело.

Показатель коллективного иммунитета в Москве выше, чем в среднем по России, на 16 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очень высоком росте темпа заболеваемости COVID-19 в столице. Градоначальник отметил, что каждую неделю количество заразившихся горожан растет на 25-30 процентов.