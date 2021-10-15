Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очень высоких темпах роста заболеваемости COVID-19. По словам градоначальника, в неделю становится на 20-30 процентов больше горожан, заразившихся коронавирусом, пишет РИА Новости.

Мэр напомнил, что в таких условиях важно соблюдать санитарные меры, своевременно проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто этого еще не сделал. «В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30 процентов. Это очень высокие темпы роста», — сказал Собянин, добавив, что своевременное тестирование помогает вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и лечение.

Также мэр заявил, что в Москве с понедельника, 18 октября, откроется еще 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус, передает Telegram-канал «Москва 24».

Ранее, 11 октября, в Москве открылось 20 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.