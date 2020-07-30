Раскрыты последствия захвата России борщевиком

Борщевик не только представляет прямую угрозу для здоровья людей, но и уничтожает экосистему средней полосы России. О таких последствиях предупредил эколог из Москвы Георгий Каваносян в своем ролике «Борщевик захватывает Россию. Как с ним бороться?» на YouTube-канале «Экологика».

Специалист поговорил с профессиональными ботаниками и представителями общественных организаций, которые ведут борьбу с борщевиком. Они раскрыли опасность растения и рассказали, «что нужно срочно менять в сознании людей».

Каваносян сообщил, что вместе с руководителем движения «Антиборщевик» Марией Поповой объездил Московский регион и понял, что нет сегодня такого места, куда бы не попали семена борщевика. Представитель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов считает, что проблема Подмосковья уже проявляется в столице. Сотрудница Ботанического сада Москвы Татьяна Остроумова рассказала, что несколько лет назад борщевик Сосновского начал бесконтрольно размножаться, и от него решили избавиться. Сейчас в саду нет ни одного экземпляра этого растения.

Эксперты отмечают, что борщевики могут расти и в хороших, и в суровых условиях. По их словам, опасность инвазионных растений заключается в том, что они вытесняют местные виды. Специалисты считают, что правила обращения и борьбы с борщевиком должны быть прописаны, а лица, которые с ним сталкиваются, должны знать, чем он опасен. Они объяснили, что сок борщевика снимает естественную защиту кожи от ультрафиолета, и поэтому человек получает сильные солнечные ожоги.

В конце июня сообщалось, что житель Подмосковья в одних шортах косил борщевик на своем дачном участке и получил ожоги. На опубликованных снимках заметно, что на ногах у мужчины образовались огромные волдыри, на животе — шрамы, а на руках слезла кожа.

Борщевик особенно распространен в Подмосковье, в регионе созданы специальные бригады по его уничтожению.

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