Раскрыты секреты спасения от жары москвичей до революции и при советской власти
Историки и писатели Павел Гнилорыбов и Александр Васькин раскрыли МОСЛЕНТЕ, где и как москвичи спасались от жары до революции и при советской власти.
Научный сотрудник Музея Москвы, создатель и главный редактор Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов рассказал, что основным средством спасения от жары были купания. Он уточнил, что в дореволюционной России крестьяне не купались там, где это делали представители среднего класса или высших слоев общества. Любимыми местами для водных процедур у всех сословий были пруды или небольшие речки на Казанском направлении железной дороги, где специально строились дачные поселки, и водоемы на Западном и Северо-Восточном направлении. Также большой популярностью среди москвичей пользовались пруды на территории Царицыно.
«Нужно сказать, что до революции большая часть московских прудов была довольно грязной, потому что их использовали в промышленности: выделка кож, стоки отходов, — поэтому в прудах мало кто купался. Но на Москве-реке купание в черте города было в порядке вещей», — отметил Гнилорыбов. Он добавил, что в советские годы эта практика изменилась. Из-за провозглашенного культа здорового тела было обустроено множество лодочных станций. И рядом с ними в Кунцеве, в Парке Горького, на прудах в Сокольниках купались жители столицы.
По словам историка, самые знатные купания в Москве были при Брежневе, перед Олимпиадой 1980 года. Тогда несколько очень жарких лет берега Москвы-реки в районе Воробьевых гор были «буквально облеплены купающимися». В это же время у местного населения пробрел популярность парк Серебряный Бор.
Писатель и москвовед Александр Васькин уточнил, что еще в XIX веке москвичи в жаркое время любили отдыхать у воды, в основном на берегах Москвы-реки. В конце XIX — начале XX века открывались частные купальни в районе Большого Каменного, Устьинского, Бородинского и других мостов. За возможность искупаться в цивилизованных условиях платили от трех копеек и выше. «Купальни были мужские и женские, для семей с детьми, для состоятельных горожан и представителей бедного сословия. Раздевался народ в специально построенных деревянных домиках», — рассказал Васькин.
В советской Москве, по его словам, популярным местом отдыха был бассейн «Москва», круглый год принимавший любителей плавания. Ездили загорать и купаться также в Химки и в усадьбы. Например, в Кусково, где и по сей день существуют роскошные пруды.
В четверг, 24 июня, москвичам пообещали до 36 градусов жары и предупредили об «оранжевом уровне погодной опасности» из-за высокой температуры. «Днем в Москве будет от 34 до 36 градусов тепла, в ночь на пятницу температура опустится до 20 градусов. При этом в Подмосковье ожидается до 37 градусов, в ночные часы температура там снизится до 17-22 градусов», — уточнили в Гидрометцентре России.
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