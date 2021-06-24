Раскрыты секреты спасения от жары москвичей до революции и при советской власти

Историки и писатели Павел Гнилорыбов и Александр Васькин раскрыли МОСЛЕНТЕ, где и как москвичи спасались от жары до революции и при советской власти.

Научный сотрудник Музея Москвы, создатель и главный редактор Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов рассказал, что основным средством спасения от жары были купания. Он уточнил, что в дореволюционной России крестьяне не купались там, где это делали представители среднего класса или высших слоев общества. Любимыми местами для водных процедур у всех сословий были пруды или небольшие речки на Казанском направлении железной дороги, где специально строились дачные поселки, и водоемы на Западном и Северо-Восточном направлении. Также большой популярностью среди москвичей пользовались пруды на территории Царицыно.

«Нужно сказать, что до революции большая часть московских прудов была довольно грязной, потому что их использовали в промышленности: выделка кож, стоки отходов, — поэтому в прудах мало кто купался. Но на Москве-реке купание в черте города было в порядке вещей», — отметил Гнилорыбов. Он добавил, что в советские годы эта практика изменилась. Из-за провозглашенного культа здорового тела было обустроено множество лодочных станций. И рядом с ними в Кунцеве, в Парке Горького, на прудах в Сокольниках купались жители столицы.

По словам историка, самые знатные купания в Москве были при Брежневе, перед Олимпиадой 1980 года. Тогда несколько очень жарких лет берега Москвы-реки в районе Воробьевых гор были «буквально облеплены купающимися». В это же время у местного населения пробрел популярность парк Серебряный Бор.