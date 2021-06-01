Раскрыты темпы роста цен на квартиры в Москве

Цены на жилье в Москве за прошедшие четыре года выросли на треть. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой группы SRG, передает РИА Новости.

«Если посмотреть данные по рынку недвижимости, то с мая 2017 года, в Москве цены выросли на 33,87 процента, в Санкт-Петербурге на 47,38 процента», — говорится в документе.

Так, средняя стоимость квадратного метра в недвижимости на вторичном рынке Москве составила 257 108 рублей. При этом четыре года назад «квадрат» стоил 192 056 рублей, сообщают аналитики. Кроме того, за год квадратный метр прибавил в цене 19 процентов, а с начала года — 7,45 процента.

Наименьший темп роста в цене показали однокомнатные квартиры. За месяц они подорожали на 1,35 процента. «Двушки» прибавили 2,25 процента, а «трешки» — почти три.

Ранее сообщалось, что аналитики зафиксировали рекорд на рынке недвижимости в новостройках Старой Москвы. Стоимость квадратного метра во всех домах классов стандарт и комфорт впервые превысила 200 тысяч рублей.

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