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Расстрелянная в Москве девушка скончалась
Фото: Telegram-канал Mash
Расстрелянная в Москве девушка скончалась. Пистолет, из которого ее убил неизвестный, нашли в подвальной яме дома на улице Профсоюзной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Рядом с пистолетом были найдены самодельные патроны девятого калибра.
30-летняя москвичка оказалась хореографом и участницей международных танцевальных состязаний. Отмечается, что она руководила танцевальной школой и сотрудничала со звездами эстрады.
Накануне вечером девушку расстреляли, когда она возвращалась домой с работы. По предварительным данным, неизвестный сделал это из мести — танцовщица отвергла его ухаживания.
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