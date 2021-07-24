Разбившие клумбу московские рабочие разбили и деда с бабкой

Рабочие разбили цветочную клумбу на месте фонтана в одном из дворов по Лефортовскому переулку. Во время работ они раскололи фонтанные скульптуры — бабку, деда и золотую рыбку из знаменитой сказки. Фото разбитых фигур опубликовали в группе «Басманный LIVE/соседи» в Facebook.

Местные жители возмутились произошедшим. Подписчики сообщества считают, что такое обращение с дворовыми скульптурами — вандализм. «При благоустройстве района жителями были собраны подписи для сохранения этого фонтана. Кто дал распоряжение на этот вандализм?»; «Верните сказку!»; «Фигуры конечно были не очень, но они создавали идентичность места, их просто разрушили», — комментировали пользователи сети.