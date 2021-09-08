Разоблачение преступной группировки под Москвой попало на видео

Правоохранительные органы разоблачили преступную группировку и предотвратили разбойное нападение на подмосковную автомойку, расположенную на улице Ольховой в городе Видном. Случившееся попало на видео, ролик был опубликован во вторник, 7 сентября, на сайте МВД России по Московской области.

По данным пресс-службы, полицейские получили сообщение о готовящемся разбое и заранее предупредили весь персонал об эвакуации. Ночью, в момент нападения, злоумышленников ожидали сотрудники правоохранительных органов — им удалось взять преступников с поличным.