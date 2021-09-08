Разоблачение преступной группировки под Москвой попало на видео
Правоохранительные органы разоблачили преступную группировку и предотвратили разбойное нападение на подмосковную автомойку, расположенную на улице Ольховой в городе Видном. Случившееся попало на видео, ролик был опубликован во вторник, 7 сентября, на сайте МВД России по Московской области.
По данным пресс-службы, полицейские получили сообщение о готовящемся разбое и заранее предупредили весь персонал об эвакуации. Ночью, в момент нападения, злоумышленников ожидали сотрудники правоохранительных органов — им удалось взять преступников с поличным.
Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья, а также двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет. Уточняется, что один из них ранее уже был судим. У мужчин на месте преступления были изъяты два ружья, восемь патронов и монтировка.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»).
Ранее полицейские задержали россиянина, который заступился за свою девушку. После этого мужчина обвинил полицейских в незаконном задержании.
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