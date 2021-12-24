Ребенок получил травму головы во время спектакля в московском театре

Ребенок пострадал во время спектакля в одном из московских театров. На семилетнего мальчика упала стойка освещения, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в здании театра на улице Большой Черемушкинской. Ребенок получил ушибленную травму головы, его госпитализировали.

Правоохранители начали проверку по поводу случившегося.

Ранее на сцене Большого театра из-за падения декорации погиб 38-летний артист миманса Евгений Кулешов. Бывший премьер театра Николай Цискаридзе отметил, что технически сложную постановку почти не репетировали, к тому же спектакль был поставлен в сжатые сроки. Позднее комиссия по расследованию несчастного случая признала погибшего виновным в случившемся.