Сегодня в 19:19
1 мин.

Ребенок получил травму головы во время спектакля в московском театре

Новости /
Ребенок получил травму головы во время спектакля в московском театре
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ребенок пострадал во время спектакля в одном из московских театров. На семилетнего мальчика упала стойка освещения, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в здании театра на улице Большой Черемушкинской. Ребенок получил ушибленную травму головы, его госпитализировали.

Правоохранители начали проверку по поводу случившегося.

Ранее на сцене Большого театра из-за падения декорации погиб 38-летний артист миманса Евгений Кулешов. Бывший премьер театра Николай Цискаридзе отметил, что технически сложную постановку почти не репетировали, к тому же спектакль был поставлен в сжатые сроки. Позднее комиссия по расследованию несчастного случая признала погибшего виновным в случившемся.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.