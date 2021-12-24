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Ребенок получил травму головы во время спектакля в московском театре
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
Ребенок пострадал во время спектакля в одном из московских театров. На семилетнего мальчика упала стойка освещения, передает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в здании театра на улице Большой Черемушкинской. Ребенок получил ушибленную травму головы, его госпитализировали.
Правоохранители начали проверку по поводу случившегося.
Ранее на сцене Большого театра из-за падения декорации погиб 38-летний артист миманса Евгений Кулешов. Бывший премьер театра Николай Цискаридзе отметил, что технически сложную постановку почти не репетировали, к тому же спектакль был поставлен в сжатые сроки. Позднее комиссия по расследованию несчастного случая признала погибшего виновным в случившемся.