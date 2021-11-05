В Москве маленький ребенок упал с пятого этажа и выжил

Маленький мальчик 2020 года рождения выпал из окна многоквартирного дома на юго-востоке Москвы. Ребенок упал с пятого этажа и остался жив. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным пресс-службы ведомства, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей ребенок перевалился через окно и полетел вниз. СКР начал проверку по факту случившегося. На данный момент мальчика направили в больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Ранее москвич выбросил из окна трехлетнего сына. После падения мальчик находился в сознании и мог разговаривать с подбежавшими к нему людьми. Он постоянно повторял, что ему очень больно.