Ребенок травмировал руку в лифте московского аэропорта Шереметьево

Ребенок получил травму руки в лифте аэропорта Шереметьево в Москве, об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг, 5 августа, около 16:20. В медицинский пункт терминала D аэропорта Шереметьево обратилась пассажирка с ребенком 2015 года рождения. Она рассказала, что ребенок травмировал руку в лифте по неосторожности. Врачи оказали пациенту первую медицинскую помощь, вызвали скорую. Сейчас состояние ребенка стабильное. Его вместе с матерью увезли в больницу в Красногорске.

После инцидента Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Глава пресс-службы ведомства Екатерина Короткова объяснила, что при выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Следственный комитет отреагировал на произошедшее и назначил доследственную проверку.

Ранее пассажир московского аэропорта Шереметьево попытался пройти предполетный досмотр без очереди и был пойман. В сети появились кадры, где неизвестный мужчина стремительно прорывается через металлоискатель, однако впоследствии его останавливают сотрудники службы безопасности — они валят его на пол и скручивают ему руки.

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