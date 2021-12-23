Редкую алмазную пыль заметили в атмосфере Москвы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в атмосфере Москвы была замечена редкая алмазная пыль. Об этом он рассказал РИА Новости.

Как объяснил синоптик, алмазная пыль это вид твердых осадков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Их появлению поспособствовали аномальный 20-градусный мороз и высокая влажность воздуха. В российской метеорологии данное явление называется ледяными иглами.

Обычно алмазная пыль образуется при ясном или почти ясном небе. Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике, однако для Центральной России это редкость, отметил Тишковец.

Алмазная пыль напоминает туман, но в отличие от него состоит не из капель жидкой воды, а из кристаллов льда. Помимо этого, видимость при ней ухудшается не сильно. Природное явление не опасно для людей, но может создавать проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков.

10 декабря в столичном небе заметили другое редкое природное явление — гало. Как правило, это также происходит в ясную и морозную погоду. Ученые объясняют эффект гало преломлением света в частицах ледяного инея, который находится в воздухе.