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В небе над Москвой заметили редкое природное явление

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В небе над Москвой заметили редкое природное явление
Кадр: видео Telegram-канал «Москва 24»

Редкое природное явление, которое называется гало, заметили в столичном небе. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24».

При гало вокруг солнца образовывается круг, напоминающий нимб. Как правило, это происходит в ясную и морозную погоду. Ученые объясняют эффект гало преломлением света в частицах ледяного инея, который находится в воздухе.

Ранее гало заметили в небе над Москвой летом. Светящийся ореол вокруг солнца наблюдали жители Пресненского района. Возникновение эффекта гало в летнее время считается еще большей редкостью.

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