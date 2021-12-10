В небе над Москвой заметили редкое природное явление

Редкое природное явление, которое называется гало, заметили в столичном небе. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24».

При гало вокруг солнца образовывается круг, напоминающий нимб. Как правило, это происходит в ясную и морозную погоду. Ученые объясняют эффект гало преломлением света в частицах ледяного инея, который находится в воздухе.

Ранее гало заметили в небе над Москвой летом. Светящийся ореол вокруг солнца наблюдали жители Пресненского района. Возникновение эффекта гало в летнее время считается еще большей редкостью.