Реки из алкоголя были замечены на подмосковной улице

Руководство магазина «Дикси» в Подмосковье попросило сотрудников утилизировать алкоголь после того, как все товары оказались покрытыми огнезащитным химсоставом после срабатывания пожарной сигнализации. Работники сети побросали бутылки в накопительный бункер для твердых коммунальных отходов (ТКО). К каким последствиям это привело, рассказало издание «Красногорские вести».

Во время подобной утилизации жидкость вытекла из отверстий бункера и растеклась по проезжей части Заводской улицы. Местные жители сделали фото и видео алкогольных луж. На материалы обратили внимание администрация округа и Госадмтехнадзор (ГАТН).

Представитель ГАТН Олег Ветошкин заявил, что в ходе рейда сотрудники ведомства установили нарушения. Магазин оштрафуют на сумму от 100 до 250 тысяч рублей за несоблюдение экологический требований, и от 50 до 150 тысяч рублей — за мусор на прилегающей территории.

Ранее ресторан быстрого питания KFC обвинили в сливе масла в Парк 850-летия Москвы. Один из местных жителей заявил, что из ямы на газоне напротив 12-го микрорайона пахнет пережженным прогорклым маслом.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!