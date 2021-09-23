Ремонт детской площадки в Москве возмутил россиян

Московская детская площадка, оборудованная новыми малыми архитектурными формами, попала на фото и возмутила пользователей сети. Снимки опубликовала москвичка в районной Facebook-группе «Митино».

На кадрах видно: скамейки поставлены таким образом, что сидящие на них взрослые люди ногами будут упираться в стену игрового комплекса. Другая лавочка стоит под деревом, ветви которого свисают слишком низко для комфортного отдыха. Кроме того, горка установлена так, что у детей нет достаточного места для безопасного съезда, особенно при учете скользкости поверхностей в зимний период.

«У человека всегда должен быть выбор! Посидеть коленками в кораблик, головой в дерево или скатиться с горки в горку, — написала жительница района. — Надеюсь, следующим шагом будет не спилить яблоню, потому что мешает».

«Мракобесы», «Лютый дизОйн!», «Еще есть лавочки в забор», — отозвались в комментариях соседи. Один из пользователей подчеркнул, что «по детским площадкам существуют нормы, где все расписано, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться элементы».

Ранее россиян рассмешили новые скамейки в том же районе. Лавочки в Митине установили в паре метров от забора сиденьями к ограждению.

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