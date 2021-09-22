Рэпер Птаха рассказал о переезде в Москву во время войны за Нагорный Карабах

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) в беседе с изданием «Москвич Mag» рассказал о своем переезде из Баку в Москву. По его словам, это произошло во время войны за Нагорный Карабах в начале 1990-х.

Музыкант отметил, что в ходе военных действий его дом несколько раз обстреливали. Тогда же на улицах города поймали его отца, направлявшегося в Карабах, сильно избили и сожгли его машину.

«На самом деле переезд был для меня не очень тяжелым. Я маленький не очень понимал, что происходит: на все это смотрел будто со стороны. Какие-то непонятные аэровокзалы, где мы останавливались, ЦУМ, ГУМ, "Лейпциг", очереди, мама с папой что-то покупают, везут куда-то продавать. Все это было своеобразно», — пояснил артист.

Нуриев добавил, что переехал в столицу России в возрасте восьми-девяти лет. В то время он чаще всего находился с родителями, которые не отпускали его гулять одного в чужом городе. «Поначалу чувствовал себя не в своей тарелке. На улице звучали всякие возгласы: "Чурки, слышь!"» — вспоминает рэпер.

По-настоящему Нуриев привык к столице в то время, когда поселился в районе станции метро «Третьяковская» — именно там он пережил опыт своей первой любви.

Ранее переехавший из России в Израиль писатель Анатолий Головков вспомнил легендарный рынок, находившийся в советское время на Арбате в центре Москвы. Он отметил, что туда привозили продукты со всей области — можно было купить молочную продукцию, сало, соленые и копченые деликатесы, рыбу, хлеб и многое другое.

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