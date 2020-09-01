Решена судьба иска к рэперу Моргенштерну

Тверской районный суд Москвы не принял к рассмотрению иск учителя географии Артема Васильевых к рэперу Моргенштерну (настоящее имя — Алишер Валеев). Об этом сообщает агенство «Москва».

Согласно карточке дела, в принятии иска об ограничении доступа к запрещенным информационным материалам отказано. У заявителя есть 15 дней на подачу жалобы в Мосгорсуд.

Ранее 1 сентября сообщалось, что московские школьники поддержали иск к Моргенштерну. Подростки записали обращение к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой «прервать молчание». В ролике они назвали рэпера плохим исполнителем, а его творчество — вредным.

О подаче иска к Моргенштерну стало известно 27 августа. Артем Васильевых обратился в суд после того, как артист сказал, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы». В своем заявлении учитель обвинил рэпера в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Жалобу на Валеева поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у рэпера все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на учебные цели.

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