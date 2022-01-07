Ресторатор пожаловался на кражу рекламной «раскладушки» и получил выговор

Московский ресторатор в группе Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood» пожаловался на кражу рекламной «раскладушки» и получил выговор от соседей.

Бизнесмен написал, что у кофейни на 2-й Песчаной улице неизвестные украли штендер — внешнюю уличную рекламу. Он рассказал, что такая конструкция позволяла привлекать в кафе больше посетителей. А также сообщил, что если рекламную установку не вернут, то сотрудники будут вынуждены искать злоумышленника по камерам.

Однако большинство комментаторов опровергло вариант с кражей штендера. Москвичи предположили, что «раскладушку» демонтировало объединение административно-технических инспекций на основании постановления от 25 декабря 2013 года №902-ПП о размещении информационных конструкций в городе Москве.

При этом фолловеры добавили, что за установку рекламной конструкции на тротуаре владельцы кофейни могли получить еще и штраф. «Так и правильно все, забрали, нарушаете закон, портите своей рекламой облик города», — написали возмущенные горожане.

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