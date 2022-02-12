Россиянин обнаружил кулинарное граффити в одном из столичных дворов

Москвовед Павел Гнилорыбов обнаружил в одном из столичных дворов «кулинарное» граффити — написанный на стене рецепт творожных колец. Фотографией находки россиянин поделился на своей странице в Facebook.

«Друзья, вычитал на какой-то казенной будке чудесный рецепт творожных колец, делюсь», — подписал снимок Гнилорыбов.

Пользователей сети развеселил неизвестный любитель сладостей. Одна из подписчиц при этом пошутила, что граффити — маркетинговый ход упомянутого в рецепте места, где автор надписи покупает творог. «Не иначе как угловой магазин так себя прорекламировал», — написала москвичка.

Другая подписчица поделилась своей историей обнаружения странного граффити в Москве, во только не забавной, а трагичной. «Мы с товарищем на стене подобной постройки недавно увидели предсмертную записку. Фотографировать не стали», — поделилась жительница столицы.

Ранее москвичи похвалили граффити с изображением Марка Захарова на стене одного из столичных домов.