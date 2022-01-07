Россияне похвалили граффити с изображением Марка Захарова в Москве

Граффити в Настасьинском переулке с изображением главного режиссера московского театра «Ленком» Марка Захарова, который умер в 2019 году, понравилось россиянам. Снимок арт-объекта выложили в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

Знаменитого режиссера и педагога изобразили на стене здания в профиль. Граффити выполнили белой краской.

Комментаторы оценили увековечение памяти Захарова и похвалили работу художников. «Люблю настоящие граффити... Марк великолепен», «Тот редкий случай качества и профессионализма. Всего в меру, лаконично и мимо не пройти — обязательно остановишься», — восхитились пользователи сети. Кто-то отметил, что направление искусства, в котором выполнен портрет на здании, называется стрит-арт. Многие высказали надежду, что рисунок не будут закрашивать коммунальщики.

Однако у некоторых нашлись замечания к рисунку. «Я не сразу поняла, что это профиль Захарова. Думала, что вздыбленная лошадь. Может, затылок надо было слегка очертить?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. Однако ей возразили, что человек на граффити очень узнаваем.

Ранее в центре Москвы работники коммунальных служб закрасили граффити художника Никаса Сафронова. Картина не понравилась одному из местных жителей, и он решил обратиться в управу.