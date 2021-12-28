Ритуальщики подрались на корпоративе в Москве

Новогодний корпоратив фирмы, оказывающей ритуальные услуги, закончился дракой на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, потасовка случилась около кафе на улице Юных Ленинцев между сотрудниками ритуальной службы и работниками другой компании, которая также праздновала наступающий Новый год в этом заведении. Причиной конфликта стало агрессивное поведение одного из гостей.

Со слов свидетеля произошедшего, драка началась на втором этаже кафе, а затем продолжилась на улице. Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в отделение троих человек.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в кальянной на юго-востоке Москвы.