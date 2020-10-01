Робот раздал маски москвичам и попал на видео

Робот раздал маски москвичам в общественном транспорте и попал на видео. Кадрами с места событий поделились очевидцы, они опубликованы в Telegram-канале «Московские новости».

На кадрах робот ходит по вагону и раздает пассажирам маски. «"Роботу" маска не нужна, но другим раздает», — говорится в подписи к видео.

Ранее стало известно, что в московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима.

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