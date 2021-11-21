Роботов-курьеров россияне сравнили с гробами

Москвичка поделилась в группе Facebook «Москва Моя» фотографией роботов-курьеров. Россияне отреагировали на ситуацию неоднозначно.

«Малыши — роботы ждут свои заказы! Мир меняется на наших глазах! Фото сделала только что у метро “Фрунзенская”», — подписала фотографию автор поста.

Некоторые пользователи отреагировали на снимока с мрачной иронией и из-за прямоугольной формы шестиколесных роботов сравнили с гробами. «Гробики ищут клиентов?», «Господи, на гробы похожи», «Первое, что кинулось в глаза — реально гроб. Мне не одной, значит, показалось», — написали юзеры под постом.

Одна из жительниц поинтересовалась, как такое «чудо» работает и как поднимается на лифте. На что другие пользователи ответили, что к такому «курьеру» нужно будет спуститься на улицу, нажать в мобильном приложении кнопку, после чего робот откроет крышку и заказ можно будет забрать.

Также один из комментаторов отметил, что опыт использования подобных роботов уже есть в мире. Эти курьеры уже три года работают в Эстонской столице.

Ранее стало известно о том, что почту москвичам будут доставлять роботы.