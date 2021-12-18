Россияне предложили признать транспортом роботов-доставщиков

Фото беспилотных роботов-доставщиков на тротуарах Москвы вызвало дискуссию среди россиян. Снимки выложили в Facebook-группу «МОСКВА МОЯ».

Некоторые поддержали беспилотную доставку. «В отличие от дурных курьеров на великах, эти ни в кого не врезаются», — отметили в комментариях. Кто-то предположил, что своим примером роботы могут научить горожан вести себя на тротуарах более вежливо и осмотрительно. Некоторые привели в пример опыт города Таллинна, где беспилотные курьеры курсируют по улицам уже несколько лет и не вызывают проблем ни у пешеходов, ни у автомобилистов. «Проблемы с самокатчиками, да, есть, народу уже покалеченного хватает», — назвали юзеры единственный минус нововведения.

Нашлись те, кто отнесся к беспилотным роботам-курьерам резко отрицательно, заявив, что они наравне с велосипедистами и владельцами электросамокатов вытесняют с улиц пешеходов. «По тротуару летом страшно ходить, теперь еще и роботы. По-моему, это начало хаоса», — возмутились в комментариях. Один из пользователей предложил признать беспилотных доставщиков транспортом и запретить им передвигаться по тротуарам.

Ранее россияне отреагировали на роботов-курьеров в Москве неоднозначно. Некоторые с мрачной иронией сравнили их с гробами.