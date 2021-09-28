Солистка Большого театра назвала отличительную черту москвичей

Известная российская артистка, солистка Большого театра Агунда Кулаева, переехавшая из Владикавказа, назвала в беседе с «Москвич Mag» отличительные черты москвичей.

По ее мнению, жители столицы чересчур избалованы. «И я, и сестра с братом долго жили в съемных квартирах, и их владельцы были не самыми приятными в моей жизни людьми, чувствовалось какое-то надменное пренебрежение к приезжим», — пояснила она.

Певица отметила, что теперь, когда она сама имеет в столице две квартиры и сдает их в аренду, она старается быть к арендаторам внимательнее и относиться к ним с уважением. Кулаева считает, что жители других городов России недолюбливают москвичей, так как им «дано намного больше».

«Но это не говорит о том, что все жители столицы снобы, в моем окружении много приятных и интеллигентных москвичей», — резюмировала она, добавив, что все равно очень любит город, в котором живет, хотя москвичкой себя не считает и не чувствует.

Ранее художник Дмитрий Аске отметил, что главное качество истинного москвича — скорость, так как в столице очень высокий темп жизни.