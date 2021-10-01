Российские таможенники обнаружили наркотики в посылке из США

В московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили посылку с контрабандной марихуаной и гашишным маслом. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

Уточняется, что в изъятой посылке было 1,7 килограмма наркотиков. Ее выявили сотрудники таможни в аэропорту при проверке почтовых отправлений. Внутри находилось три пакета с веществом растительного происхождения и две бутылки с вязкой жидкостью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Москве была задержана группа из четырех человек, все они граждане России. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, совершенная в крупном размере»). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в одном из подмосковных поселков мигранты организовали лабораторию по производству наркотиков.