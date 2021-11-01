Российские врачи массово заявили о желании уволиться

По результатам исследования, 30 процентов респондентов отметили, что хотят уволиться из-за усталости. Еще 37 процентов заявили об эмоциональном истощении, на фоне которого у них начались проблемы со здоровьем. По словам медиков, из-за продолжительной пандемии коронавируса их перестали считать героями, а опасную работу в «красных зонах» начали воспринимать как должное.

29 процентов участников опроса заявили, что идут на работу без интереса. Еще 42 процента врачей пожаловались, что руководство не поддерживает их ни в финансовом плане, ни в психологическом. Свыше 90 процентов респондентов отметили, что из-за сложившейся в стране ситуации их отношение к пациентам ухудшается. По мнению опрошенных, ситуация может улучшиться, если медикам оборудуют удобные ординаторские, где будут созданы комфортные условия для отдыха. Еще одним условием они назвали снижение нагрузок и повышение общественного уважения к профессии.

Ранее стало известно, что в московском транспорте усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. В нерабочие дни полторы тысячи контролеров в сутки проводят усиленный контроль за соблюдением масочного режима.