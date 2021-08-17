Российский дезинфектор назвал эффективные способы борьбы с тараканами
Дезинфектолог Николай Дубинин в беседе с «Мослентой» назвал самые эффективные способы борьбы с тараканами. Наиболее простым способом защититься от насекомых считается поддержание чистоты в квартире и регулярная уборка, отметил специалист.
«За 15 лет моей практики еще никто не признался: "Да, я не проводил генеральную уборку десять лет, сам развел тараканов. Николай, помоги!". Все говорят, что тараканы у них — от соседей», — рассказал Дубинин.
Если насекомые все же облюбовали жилище, эксперт рекомендует не спешить вызывать дезинфекторов: на первом этапе вполне можно самостоятельно воспользоваться инсектицидным гелем. Он продается в каждом хозяйственном магазине и стоит в пределах 50 рублей, добавил эксперт.
Гель необходимо нанести мелкими каплями во все удаленные места квартиры с расстоянием между каплями в один метр. Плюсом такой обработки станет более тщательное отношение к делу, чем у любого дезинфектора, уверяет специалист.
В случае неудачи гель следует поменять на клеевые ловушки и повторить процедуру заново. Тараканов постепенно будет становиться меньше.
Если этот метод не помогает и все же приходится вызывать дезинфектора, по словам Дубинина, существует ряд «подводных камней», на которые стоит обратить внимание.
«Не ведитесь на низкие цены у менеджера по телефону. В большинстве компаний задача дезинфектора на этом этапе — попасть в вашу квартиру. И далее назвать, накрутить реальную цену, которая в два-три раза выше. Кстати, зарплата дезинфектора — 50 процентов от того, что он накрутил сверху», — объяснил специалист.
Он добавил, что в профессиональных фирмах «цена по телефону» никогда не отличается от «цены на месте».
Также Дубинин рекомендовал контролировать процесс химической обработки. «Желательно, чтобы у дезинфектора был генератор холодного тумана. И препараты в запечатанных упаковках, которые он должен залить при вас. Далее обычно дезинфекторы удаляют всех посторонних из квартиры, так как не имеют дополнительного респиратора. Его можно попросить заранее и остаться — проконтролировать тщательность процесса», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что обработка двухкомнатной квартиры тремя методами должна занимать один час. И если дезинфектор захочет уложиться за 20 минут, этого допускать нельзя, заключил специалист.
Ранее, 8 августа, пользовательница сети пожаловалась на мужчину, который на Октябрьской улице в районе Марьина Роща подкидывал под окна жилого дома пакеты с тараканами. Пользователи предположили, что это обыкновенный «городской сумасшедший».
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