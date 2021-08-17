Российский дезинфектор назвал эффективные способы борьбы с тараканами

Если насекомые все же облюбовали жилище, эксперт рекомендует не спешить вызывать дезинфекторов: на первом этапе вполне можно самостоятельно воспользоваться инсектицидным гелем. Он продается в каждом хозяйственном магазине и стоит в пределах 50 рублей, добавил эксперт.

Гель необходимо нанести мелкими каплями во все удаленные места квартиры с расстоянием между каплями в один метр. Плюсом такой обработки станет более тщательное отношение к делу, чем у любого дезинфектора, уверяет специалист.

В случае неудачи гель следует поменять на клеевые ловушки и повторить процедуру заново. Тараканов постепенно будет становиться меньше.

Если этот метод не помогает и все же приходится вызывать дезинфектора, по словам Дубинина, существует ряд «подводных камней», на которые стоит обратить внимание.

«Не ведитесь на низкие цены у менеджера по телефону. В большинстве компаний задача дезинфектора на этом этапе — попасть в вашу квартиру. И далее назвать, накрутить реальную цену, которая в два-три раза выше. Кстати, зарплата дезинфектора — 50 процентов от того, что он накрутил сверху», — объяснил специалист.