Российский дипломат напомнил об отношении афганцев к гражданам СССР в 70-е

Российский дипломат, экс-посол России в Узбекистане и Дании и помощник президента РФ (с 1991 по 1997 годы), москвич Дмитрий Рюриков поделился с «Мослентой» воспоминаниями о жизни в Афганистане до прихода «Талибана» (запрещено в России). Эксперт приезжал туда в командировку дважды — в 70-х и в середине 80-х годов.

В 1978 году к власти в Афганистане пришла Народная демократическая партия. После этого страна взяла курс на сближение с СССР и построение социализма. Рюриков отметил, что афганцы всегда относились доброжелательно к советским гражданам. Местные жители считали, что СССР связан с положительными переменами и развитием их страны.

Несмотря на то что Советский Союз был атеистическим государством, Рюриков заявил, что в просоветском Афганистане не было религиозных гонений. Мечети работали в обычном режиме, верующие могли посещать их без ограничений. «Антирелигиозную политику правительство не проводило», — заключил эксперт.

В 2019 году в Москве отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В Государственном Кремлевском дворце прошла встреча участников войны и праздничный концерт.

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