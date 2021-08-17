Российский дипломат рассказал о положении женщин в Афганистане до прихода талибов

Советский и российский дипломат, москвич Дмитрий Рюриков рассказал «Мосленте» о том, какой была жизнь афганцев и положение местных женщин в 70-х годах до прихода радикально настроенных исламистов из «Талибана» (запрещено в России).

Рюриков жил в Кабуле в то время, когда город был столицей светского государства. В 1978 году Афганистан стал социалистической просоветской страной из-за прихода к власти лидеров Народной демократической партии Афганистана.

Дипломат отметил, что в то время в стране не было неравноправия по отношению к женщинам. «Все ходили, как хотели. Кто-то носил европейскую одежду, кто-то — мусульманскую. У всех было право выбора», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что каждая семья сама выбирала, какой линии поведения придерживаться ее членам — традиционной или западной, а точнее, советской. Острых гендерных проблем, по словам Рюрикова, в Афганистане не наблюдалось несмотря на наличие «исламской специфики».

Два года назад в Москве отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Приблизительно в то же время в столице увеличили материальную помощь ветеранам афганской войны.

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