Российский дизайнер рассказал о своих первых впечатлениях от Москвы

Мужчина признался, что ему интересны все районы. «Возможно, мне не хотелось бы попасть в час пик на Старый Арбат, Патрики или Тверскую, но и их я люблю», — рассказал он. По его мнению, самое интересное в столице — то, что город предстает перед жителями совсем разным в течение дня. Нуриев уточнил, что в будние дни любит Москвы ночную, а в выходные, наоборот — в первой половине дня.

Он вспомнил, что впервые посетил столицу в 1997-м. Тогда это был первый крупный город в его жизни. «Такое очарование ни с чем уже не сравнится. С тех пор Москва для многих изменилась до неузнаваемости, но я все еще помню пластиковые жетоны и запах машинного масла в метро», — резюмировал дизайнер.

Ранее экс-лидер группы «На-На» Владимир Левкин признался, что у него с отцом в детстве был любимый родник в Битцевском парке в Москве, где они по утрам набирали воду. Также артист отметил, что очень любит Воробьевы горы. «Обожаю приехать туда с пацанами на мотоциклах. После этого хорошо придумываются стихи и песни», — пояснил он.

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