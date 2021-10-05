Российский пилот заперся в отеле и отказался лететь из Грозного в Москву

Пилот российской авиакомпании Utair заперся в номере отеля, расположенного в Минеральных Водах, и отказался ехать в Грозный, откуда ему необходимо совершить рейс до Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пассажиров, они ждут вылета в Москву уже более 15 часов. Путешественники должны были улететь в столицу на лайнере, который не смог приземлиться в Грозном и улетел в аэропорт Минеральных Вод.