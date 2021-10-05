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Российский пилот заперся в отеле и отказался лететь из Грозного в Москву

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Российский пилот заперся в отеле и отказался лететь из Грозного в Москву
Фото: Globallookpress.com

Пилот российской авиакомпании Utair заперся в номере отеля, расположенного в Минеральных Водах, и отказался ехать в Грозный, откуда ему необходимо совершить рейс до Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пассажиров, они ждут вылета в Москву уже более 15 часов. Путешественники должны были улететь в столицу на лайнере, который не смог приземлиться в Грозном и улетел в аэропорт Минеральных Вод.

Представитель авиакомпании предположил, что у пилота могли кончиться часы полета. Также некоторые заявляют, что мужчина «переволновался» и теперь боится выходить в рейс.

Люди, застрявшие в авиагавани, пожаловались, что после четырех часов ожидания им выдали лишь по куску черного хлеба с маслом и колбасой, а также кекс, не предложив даже воды.

Ранее стало известно, что врач-стоматолог из Уфы Гузель Алеева, летевшая рейсом Анталья — Москва, дважды реанимировала годовалую девочку на борту самолета.