Российский режиссер рассказал об отсутствии сплоченности в творческой среде

Российский сценарист и режиссер Александр Миндадзе вспомнил о поездках в подмосковные дома творчества. О том, почему они способствовали сплоченности творческих людей, он рассказал изданию «Москвич Mag».

«У людей не было дач — они были только у генералов от культуры, поэтому все действующие кинематографисты и писатели ездили в Дом творчества "Болшево" и в Переделкино», — поделился Миндадзе. Режиссер отметил значимость этих мест и их вклад в отечественную культуру. Он произошел благодаря знаменитым режиссерам, которые приезжали туда работать.

По словам Миндадзе, сейчас жизнь стала другой. «Сейчас ты можешь годами не видеть человека, которого раньше практически каждый день встречал на "Мосфильме " или в Доме творчества», — отметил сценарист, пояснив, что в современной кинематографической среде отсутствует былая сплоченность. Миндадзе пояснил, что это произошло из-за глобальных изменений в самой структуре жизни.

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