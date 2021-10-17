Российский скульптор сравнил москвичей с американцами

Известный российский художник и скульптор Михаил Шемякин рассказал, чем москвичи похожи на жителей американских городов. Своей точкой зрения он поделился в интервью изданию «Москвич Mag».

Шемякин отметил, что столица по темпу жизни напоминает ему Нью-Йорк, несмотря на то, что сейчас из-за коронавируса в США приостановлены многие мероприятия. При этом Европе, по мнению художника, сложно сравниться с Москвой. «В Москве и вообще в России удивительный народ, динамика колоссальная, мощнейший потенциал», — подчеркнул скульптор, назвав Европу «царством сонным».

Шемякин рассказал, что американцы — единственные, кто напоминает ему москвичей. При этом художник заметил, что это может быть связано с большим количеством русских в США. «Они туда приезжают и вкладывают свою динамику и энергию», — заявил Шемякин и напомнил, что во время перестройки множество талантливых россиян уехали в Америку.

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