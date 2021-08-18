Российский врач потерял телефон и лишился более миллиона рублей

Московская полиция возбудила дело по факту кражи денег со счетов россиянина, потерявшего телефон. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В полицию обратился врач 1977 года рождения с заявлением о краже денег с банковских счетов. Потерпевший рассказал, что сначала потерял свой телефон, а уже через несколько дней с его банковских и кредитного счетов были списаны денежные средства. В общей сложности у него украли один миллион 666 тысяч 413 рублей.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. На данный момент ведется следствие.

Ранее тренера хоккейной команды из Подмосковья задержали по подозрению в крупной квартирной краже. Предположительно, они вместе с подельником украли из квартиры потерпевшего имущество общей суммой более чем на 25 миллионов рублей.

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