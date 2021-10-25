Российский журналист вспомнил о первом «настоящем клубе» в Москве 90-х

Российский журналист и создатель журнала «ПТЮЧ» Игорь Шулинский рассказал о первом «настоящем» ночном клубе, который открылся в столице в 90-х годах. Его воспоминания опубликовало издание «Москвич Mag».

Культовым ночным заведением Москвы в те годы стал клуб «Эрмитаж» на улице Каретный ряд. Там, по словам Шулинского, проходили первые вечеринки с электронной музыкой и рок-н-роллом, а также «гулянки, выставки и стихи». Шулинский вспомнил, что владелицей клуба была Света Виккерс — женщина с «безумными глазами», напоминающая ему звезду итальянского кино.

Журналист подчеркнул, что «Эрмитаж» был «настоящим московским местом». «Заходили туда все. Таганские бандиты, советские певцы типа Юрия Антонова, художники, воры, фарцовщики», — рассказал Шулинский. Он отметил, что клуб ассоциировался у него с «цыганской песней». Кроме того, сама Москва в те годы была открытым и гостеприимным городом, добавил Шулинский.

Ранее россияне вспомнили о любимых местах отдыха в 90-е. В список вошли «Золотая Лихорадка» на Перовской улице, культовая чебуречная «Дружба» на Сухаревской и другие популярные места.